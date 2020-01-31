Новые случаи заражения коронавирусом в Европе: во Франции - шестой пациент, врач-терапевт частной практики, который был в контакте с одним ранее заболевшим китайским туристом, медик находится в больничном карантине в Париже.

В Италии - два первых случая заражения, это супружеская пара туристов из Китая, они помещены в больницу в Риме.

В КНР, несмотря на предпринятые властями карантинные и иные профилактические меры, эпидемия расширяется: больны почти 9 700 человек, умерли свыше 213 зараженных.

Авиакомпании прерывают сообщение с Китаем, это касается практически всех европейских перевозчиков, а также тех, кто работает главным образом в странах региона.

На территории США зарегистрирован первый случай передачи вируса от человека к человеку: это муж 60-летней жительницы Чикаго, которая сама заразилась, путешествуя по Китаю.

Франция сегодня репатриирует из Ухани военными самолетами 200 своих граждан, борты должны приземлиться на базе ВВС страны в департаменте Буш-дю-Рон.

Россия накануне закрыла свою сухопутную границу с Китаем.

Власти Казахстана прерывали все виды транспортного сообщения с Поднебесной.

В зоне карантина в настоящий момент находятся 17 городских агломераций Китая, население там составляет свыше 50 млн человек Xinhua Cheng Min

ВОЗ ввела глобальный режим чрезвычайно ситуации в связи с эпидемией. Об этом накануне сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус:"Я объявляю о чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой нового коронавируса. Главная причина — это не происходящее в Китае, а то, что может произойти в других странах. Мы очень обеспокоены риском распространения инфекции в государствах со слабой системой здравоохранения".

Накануне вирусологи из Китая опубликовали в "Ланцете" новое клиническое исследование, посвященное коронавирусу.

Вирусологи из Китая сумели выделить 10 цепочек ДНК нового вируса Xinhua Xiong Qi

Расшифровав 10 цепочек ДНК нового возбудителя инфекций, они установили, что для проникновения в организм человека коронавирус внедряется через ту же молекулярную структуру, как это было с атипичной пневмонией, вспышка которой была зарегистрирована 17 лет назад. И как и тогда, первыми переносчиками заражения были летучие мыши.