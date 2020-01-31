Коронавирус: экономисты боятся "черного лебедя"

Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на мировую экономику в первом квартале этого года. Такого мнения придерживается глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она предлагает оценивать ситуацию, основываясь на опыте 2002-2003 годов. Тогда в результате вспышки атипичной пневмонии мировая экономика замедлила темпы роста, но лишь на короткий срок.

"Было бы безответственно заниматься спекуляциями теперь. Непосредственное влияние на экономику очевидно. Последствия могут на себе ощутить такие отрасли, как транспорт, туризм, промышленность в Китае и, в меньшей степени, за его пределами," - говорит Георгиева.

В январском докладе МВФ прогнозировал увеличение мирового ВВП в 2020 году на 3,3% по сравнению с 2,9% в 2019-м. Улучшение ожиданий связывали, в частности, с заключением первой фазы торгового соглашения между Китаем и США. По мнению экспертов международного рейтингового агентства Moody's, вспышка коронавируса может стать "черным лебедем" и иметь более тяжелые последствия для экономики, чем финансовый кризис 2008 года.