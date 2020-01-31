Владелец "Болгарской национальной лотереи" и ПФК "Левски" объявлен в розыск

Болгарский бизнесмен Васил Божков объявлен в международный розыск. Против владельца крупнейшей в стране "Национальной лотереи", ряда игорных заведений и футбольного клуба "Левски" выдвинуты обвинения по семи пунктам: среди них - руководство организованной преступной группировкой, вымогательство, коррупция.

Самого Божкова сейчас нет в Болгарии. В интервью журналисту одного из частных телеканалов он заявил, что невиновен, но боится возвращаться на родину.

"В результате его незаконной деятельности казна недосчиталась 500 млн левов. Ему есть, чего бояться. Довольно опасно задолжать государству 500 млн", - говорит генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев.

По заявлению прокурора, посла обысков в офисах принадлежащих бизнесмену компаний задержаны как минимум 16 чиновников. Ранее национальный парламент поддержал планы правительства о запрете частных лотерей и введении государственной монополии на рынке азартных игр.