Евросоюз: сплочение после "брексита"

Руководство Евросоюза попрощалось с Великобританией, которая покидает альянс после 47-летнего членства. Лейтмотивом прощальных посланий были заверения в дальнейшей дружбе и строительство новых совместных планов. Но при этом Лондону дали понять, что связи будут ослаблены, и в этом лидеры ЕС были едины:

"Пусть не будет никаких сомнений в том, что проблемы, с которыми сталкивается Европа, и возможности, которые она может использовать, не изменились из-за "брексита", - заявила председатель Еврокомисси Урсула Фон Дер Ляйен. - Мы будем поддерживать по возможности лучшие отношения с Великобританией, но они не будут настолько же тесными, как во время её членства в ЕС.

Впереди - нелёгкие переговоры между Брюсселем и Лондоном по будущему торговому соглашению, и некоторые предупреждения со стороны ЕС уже прозвучали:

"Европейский Союз хотел бы поддерживать максимально тесные отношения с Великобританией, и, конечно же, мы должны иметь чёткое представление об этом. Но чем больше Британия отклонится от европейских стандартов, тем меньше у нее будет доступа к внутреннему рынку", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Брексит" - самая серьёзная проблема, с которой пришлось столкнуться Евросоюзу за всё время существования. Его лидеры говорят, что сейчас единство необходимо, как никогда.

"Это день войдет в историю ЕС как день, который позволит нам, нашим институтам и нашим странам стать ещё более сплочёнными и вместе, с достоинством, защищать созданное нами жизненно важное для нас всех пространство".

73 британских депутата уже официально покинули Европарламент; они вышли из здания под звуки волынки. Великобриатния больше не сможет участвовать в принятии политических решений, хотя в соответствии со сделкой по "брекситу" останется де-факто членом ЕС. В этот период, названный "переходным", будут вестись переговоры по соглашению о свободной торговле.