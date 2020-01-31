Ностальгия в Лондоне

Британцы испытывают противоречивые чувства в связи с "брекситом". Одни рады выходу Соединенного Королевства из Европейского Союза, другие, наоборот - сожалеют и считают, что Великобритания и ее граждане многое потеряют.

"Мне от этого хорошо. У каждого должен быть свой дом, дома ты чувствуешь себя более сильным, более креативным, все делаешь сам", - говорит это житель Лондона.

"Обидно оказаться за пределами ЕС. Это не выгодно в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе", - считает этот мужчина.

"Я немного разочарован. Я вырос в то время, когда мы были членами ЕС. Все шло хорошо, цены на недвижимость росли, зачем менять выигрышную формулу?", - говорит этот молодой англичанин.

"В настоящее время в условиях чрезвычайной климатической ситуации, со всем, что происходит с Россией и остальным миром, Европе необходимо оставаться объединенной и работать вместе", - считает эта женщина.

"Лондон всегда был вторым домом для иностранцев, всегда гостеприимным и терпимым городом. А этим голосованием вы по сути говорите: "Иностранцы, мы лучше вас!" Это возврат к менталитету империалистического времени", - считает этот мужчина.

"Это только начало, главное теперь торговое соглашение - это то, что будет доминировать в жизни людей. Мы должны знать, предприятия должны точно знать, что именно это будет", - говорит этот житель Лондона.

"Это все слишком затянулось. Мой развод и то длился меньше. Невероятно, как это может продолжаться так долго. Просто встань и уйди!", - призывает это мужчина.

С грустью о выходе Великобритании из Европейского Союза говорят и иностранные туристы на улицах Лондона, чей приезд в столицу Соединенного Королевства совпал с переломным моментом в жизни этой страны и ее граждан. В словах многих из них уже звучат ностальгические нотки.

"Это грустно, мы все части одной семьи, у нас есть что-то общее, жаль, что вы уходите", - говорит шведская туристка.

"Мне на самом деле очень грустно, что Великобритания выходит из Евросоюза, потому что она так и не поняла, что не стоит жить против ЕС, нужно жить вместе с ним. Так что очень печально, что мы пришли к такому итогу. И если говорить, например, об иммиграции, то не надо думать, что выход из ЕС все изменит", - говорит эта туристка из Франции.

"Я думаю, что Великобритания еще вернется в ЕС, поэтому ничего страшного", - считает этот молодой человек из России.