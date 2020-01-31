"Брексит": британский бизнес всё ещё ждёт и надеется

Ливерпуль когда-то был самым загруженным портом в мире. В конце 20 века начался его упадок. С тех пор, более чем за два десятилетия город смог переломить ситуацию — сохраняя и возрождая своё промышленное наследие, но и глядя в будущее. Одним из поворотных моментов стало объявление Ливерпуля культурной столицы Европы в 2008 году — это способствовало всплеску интереса к городу и улучшению его международной репутации.

В историческом квартале Балтийский треугольник промышленное наследие Ливерпуля возрождает компания Baltic Creative. В некогда заброшенных зданиях бывших складов теперь размещаются стартапы и новые перспективные компании — их называют ключевыми для британской экономики.

Одно из этих предприятий — фотостудия Poto — существует уже десять лет. Владелец этой компании Чарли Тейт признаётся, что столкнулся с серьёзными трудностями из-за неопределённости относительно выхода Великобритании из ЕС — с политическими проблемами он связывает замедление роста своего бизнеса:

_«Я знаю, что в будущем мы все еще будем пытаться расти, но помимо этого нас ждёт гораздо больше проблем. Все продолжают работать и пытаются добиться максимума, но мир, в котором мы живём, стал намного сложнее, чем раньше. Теперь когда появилась какая-то ясность относительно будущего, есть надежда, что всё изменится. Но я смотрю вперед и вижу ещё один год неопределенности, нас, похоже, ждёт та же череда событий, которые мы пережили в прошлом году. Мы заключаем торговые сделки со всеми возможными подводными камнями на этом пути, нас ждёт соответствующая реакция потребителей, которые в зависимости от степени обеспокоенности будут решать, что они делают и сколько готовы потратить».

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С такими проблемами, впрочем, сталкиваются не все. Британский производитель складных велосипедов Brompton Bicycle, например, в 2016-м открыл новый завод и успешно развивает бизнес, несмотря на затянувшееся решение вопросов о выходе страны из Евросоюза. Глава компании Уилл Батлер-Адамс говорит, что нельзя позволять политическим разногласиям влиять на деловые проекты:

_«Ничего не меняется и было не так уж и трудно. Мы удвоили наш бизнес за последние три года, потому что не тратили время на прокрастинацию и размышления о проклятой миллионной итерации "брексита". Мы заботились о клиентах, создавали ряд крутых продуктов, разрабатывали электрические велосипеды, пытались привлечь новых клиентов по всему миру, открывали магазины и создавали интересные проекты. Вот что важно. Это не значит, что "брексит" не имеет значения. Это важен, но это не главное. Если неясно, когда это произойдет, какие будут пошлины, если кто-то говорит одно, кто-то другое... Когда станет ясно — это будет наша забота. А пока мы не будем тратить время на переживания по поводу того, что, может случиться, а может и не случиться».

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Как отмечают эксперты, «брексит» сказывается на темпах роста британской экономики. Национальный институт экономических и социальных исследований зафиксировал стагнацию по итогам последних трёх месяцев прошлого года.