Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Венгрия

"Чистая совесть несправедливого мира"

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
"Чистая совесть несправедливого мира"
Авторское право
...
Размер текста Aa Aa

"Бэнкси - это чистая совесть несправедливого мира ", - под таким лозунгом открылась в Будапеште выставка самого известного в мире художника стрит-арта. Здесь можно увидеть более 70 его произведений.

Таинственный британец, который до сих пор сохраняет анонимность, прославился своими дерзкими граффити с саркастическими сообщениями и заявлениями против истеблишмента. Выставка организована Институтом современного искусства Годо. Его владелец и основатель Золтан Шафар говорит:

"Бэнкси - настоящий художник. Он делает граффити и использует трафареты не потому, что не умеет хорошо рисовать. У него есть и большие полотна, написанные маслом, и он создаёт фантастические вещи! Но ему приходится делать всё очень быстро, когда он тайно работает по ночам".

Граффити и муралы Бэнкси уже давно шагнули с улиц в галереи и теперь продаются за миллионы долларов, стирая границы между иронией и пафосом, элитным и массовым искусством, художественными и политическими высказываниями. Одно из его произведений - отель The Walled Off в Вифлееме с видом на построенную Израилем стену.

"Если вы мечтаете купить оригинальное произведение Бэнкси, но не хотите идти на аукцион, есть еще одна возможность: вам нужно пойти в этот отель, провести там несколько ночей, и после этого вам будет разрешено приобрести одно из них. Вот это, например, приехало со мной в Будапешт именно таким образом".

Выставка "Искусство Бэнкси без границ" будет открыта в Tesla Loft в Будапеште до 30 апреля.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.