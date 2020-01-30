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мир

ВОЗ объявила ЧС из-за коронавируса

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 Павел Барсуков
Вирус 2019-nCoV
Вирус 2019-nCoV   -  
Авторское право
AP
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Всемирная Организация Здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. В то же время подчёрииквается, что такое решение нельзя рассматривать как несостоятельность Китая: усилия Пекина по сдерживанию эпидемии эксперты оценили очень высоко.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Я объявляю о чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса. Главная причина — это не происходящее в Китае, а то, что может произойти в других странах. Мы очень обеспокоены риском того, что вирус распространится в государствах со слабой системой здравоохранения".

Директор ВОЗ выступил против ограничений на передвижение людей и товаров — которые уже вовсю действуют как внутри Китая, так и за его пределами. Крупнейшие авиакомпании одна за другой сокращают число рейсов в Поднебесную или вовсе приостанавливают их.

В пятницу о первых двух случаях сообщили в Италии, после чего Рим также остановил воздушное сообщение с Китаем.

При этом многие случаи оказываются ложной тревогой. Так, в той же Италии в пятницу врачи "дали добро" на сход на берег пассажиров лайнера Costa Smeralda. Подозрение пало на туристическую пару из Макао. Но в итоге вирус не нашли.

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