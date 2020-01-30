США-Мексика: на границе обнаружен туннель для контрабанды

На границе США и Мексики обнаружен самый длинный из до сих пор найденных туннель, который использовали контрабандисты. Его протяженность - один километр триста тринадцать метров. Он соединяет калифорнийский Сан-Диего и мексиканский город Тихуана. Глубина туннеля порядка двадцати метров.

По словам Аарона Хейтке, заместителя начальника пограничного патруля США, туннель удалось обнаружить благодаря сочетанию большого количества разведывательных данных и технологий, которые смогли использовать правоохранительные органы. Хейтке отметил, что определить точное расположение туннеля на стороне США помогли коллеги из Мексики.

Пограничники были удивлены сложностью подземных строительных работ. Сооружение оборудовано рельсовой системой, вентиляцией, электричеством. Есть лифт. Теперь, согласно американским законам, туннель должен быть залит бетоном.