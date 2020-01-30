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Норвегия

"Самая уродливая" церковь Норвегии

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 Кнарик Хачатрян
"Самая уродливая" церковь Норвегии
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Эта церковь признана самым уродливой в Норвегии. Она находится в городе Порсгрунне на юге страны и построена в прошлом году. Конкурс на звание самого некрасивого храма королевства объявила норвежская газета "Даген". Наибольшее число голосов было отдано за новую церковь Порсгрунна.

Священник Иван Бробаккен не лишён юмора: "Добро пожаловать в самую уродливую церковь Норвегии!"- говорит он, приглашая войти в новое здание. Оно ему нравится, и негативная оценка соотечественников его в глубине души задевает:

"Сначала я только смеялся над этим. Но потом мне всё же стало неприятно".

Церковь покрыта белоснежными фарфоровыми плитами, напоминающими об известной в стране фарфоровой фабрике города. Она построена на месте сгоревшего в 2011 году храма XVIII века. Многие хотели бы видеть на этом месте его подобие. Бробаккена в Порсгрунне очень уважают, и после переезда прихожан у него не стало меньше. Но дискуссии раскололи 30-тысячный город:

"Это ужасно! И ужасно смотрится на этом месте!"

"По-моему, это круто: приятно видеть что-то новое. Думаю, что церковь эту чаще всего фотографируют совсем не с той стороны, и это не позволяет увидеть всю её красоту. С другого ракурса она просто фантастическая!"

Слова, в очередной раз подтверждающие старую истину: красота в глазах смотрящего.

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