Видео: Китай в рекордные сроки строит больницы для лечения коронавируса в Ухани

На спутниковых снимках видна невероятная скорость, с которой китайские власти строят в городе Ухань больницу для лечения заболевших новым коронавирусом.

Разница между двумя этими фотографиями - 10 дней:

Некоторые китайские СМИ ведут круглосуточную прямую трансляцию со стройплощадки.

Муниципальные власти строят две больницы в Ухане, одну в Хуошеншане, а другую в Лейшеншане.

Город Ухань, как и десяток других китайских городов, находится под карантином: въезд и выезд из него ограничены. Это самый крупный карантин в истории. По разным оценкам, передвижение от 38 до 50 миллионов человек ограничено.

На данный момент в мире зарегистрировано около 8 тысяч инфицированных. Большинство из них - в Китае. По словам экспертов, при помощи ежедневных обновлений и прямых трансляций КНР стремится продемонстрировать прозрачность в принятии мер контроля над эпидемией коронавируса, хотя некоторые ученые подвергают сомнению официальные цифры.