Белые пеликаны мигрируют в поисках тепла и рыбы

С высоты птичьего полета они кажутся снежинками, падающими в воду... В поисках тепла и солнца тысячи белых пеликанов ежегодно прибывают из Канады в Мексику, к крупнейшему в этой стране пресноводному озеру Чапала. Птицы проведут здесь зимние месяцы. А затем снова отправятся домой.

Не только комфортная температура влечет пеликанов к этому озеру. В расположенном поблизости рыбацком поселке Петатан рады пернатым гостям. Для них каждый день устраивают роскошный рыбный праздник.

Говорит Исмаил Айяд, рыбак и по совместительству экскурсовод: "Здесь есть работа. Каждое воскресенье сюда приезжает множество туристов из разных частей страны".

Рыболовством занимаются мужчины. Женщины разделывают рыбу, которую скармливают птицам.

Эсвейда Корона разделывает рыбу. "Здорово, что здесь существуют пеликаны, - говорит девушка, - Они привлекают путешественников и люди постепенно узнают о Петатане и его культуре".

Днем птицы наслаждаются водной гладью Чапалы. Но к вечеру непременно собираются у берегов Петатана на вкусный ужин. Чапала - место обитания не только белых американских пеликанов, но и десятка видов других перелетных птиц.