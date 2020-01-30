30 января, накануне выхода Великобритании из Евросоюза, самую известную брюссельскую достопримечательность, статую Писающего мальчика, нарядили в британский костюм: цилиндр, фрак и жилетку в цветах Соединённого Королевства.
30 января, накануне выхода Великобритании из Евросоюза, самую известную брюссельскую достопримечательность, статую Писающего мальчика, нарядили в британский костюм: цилиндр, фрак и жилетку в цветах Соединённого Королевства.
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