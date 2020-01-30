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Сирия

Кто взорвал больницу под Идлибом?

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 Андрей Позняков
Кто взорвал больницу под Идлибом?
Авторское право
AP
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По меньшей мере 10 человек погибли в результате авиаударов по сирийскому города Эриха к югу от Идлиба. Об этом сообщили в «Сирийском центре наблюдения за соблюдением прав человека» и в организации «Белые каски». Согласно этим данным, разрушены здания пекарни и больницы. Ответственность за ночную атаку активисты возлагают на Россию.

В Москве эти претензии категорически отвергают. В заявлении министерства обороны подчеркивается, что в этом районе Сирии российская авиация никаких боевых задач не выполняла. Сообщения об авиаударах в военном ведомстве назвали «информационной провокацией».

Противоречивые данные о бомбардировке в городе Эриха поступают на фоне сообщений о наступлении правительственных сил на границе идлибской зоны деэскалации. Представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон, цитата, «в шоке и в ужасе». Операции армии Башара Асада американская сторона расценивает как нарушение резолюции Совбеза ООН об урегулировании конфликта в Сирии. В российском Центре по примирению враждующих сторон называют наступление «ответом на агрессию террористов».

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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