Коронавирус: тысяч человек заблокированы на борту круизного лайнера

В Италии семь тысяч человек оказались заблокированными на борту круизного лайнера Costa Smeralda из-за подозрения на коронавирус у туристки из Макао. В частности, сойти на берег в порту Чивитавеккья к северу от Рима не могут 67 россиян. 54-летняя пассажирка с симптомами пневмонии и ее спутник помещены в изолятор прямо на судне. Предварительные результаты анализов не выявили вирус. Окончательные данные появятся в течение 48 часов, сообщают местные врачи.

"По распоряжению министерства здравоохранения, все остаются на борту. Мы ждем от ведомства разрешения на высадку и находимся на связи с капитаном. По его словам, пассажиры сохраняют спокойствие", - отмечает Винченцо Леоне, директор порта.

Тем временем, круизные компании MSC Cruises и Costa Cruises отменили отправку лайнеров из китайских портов.

Правительство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Китай и распорядилось закрыть границу на Дальнем Востоке. Временно приостановлено оформление электронных виз для граждан КНР.

Ряд российских авиакомпаний отменили рейсы в данном направлении. "Аэрофлот" и S7 предлагают пассажирам бесплатно сдать билеты.

Регулярные полеты в Китай приостановили Air France, Air Canada, British Ariways, Lufthansa, крупнейшая авиакомпания Африки Ethiopian Airlines.

Сразу несколько авиакомпаний приступили к эвакуации из города Ухань граждан Евросоюза.

"По нашим подсчетам, примерно 350 пассажиров вернутся домой. Это жители разных стран, в том числе португальцы. Мы принимаем все необходимые меры безопасности. Наш медперсонал консультируется с французскими правительством и отделением организации International SOS. Пассажиров будут сопровождать врачи," - говорит Антониос Эфтимиу, представитель Hi Fly airline

Общее число заразившихся новым коронавирусом приближается уже к 8 тысячам. Свыше 170 человек скончались.