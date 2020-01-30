"Брексит" близится

Хотя в повседневной жизни граждан Соединённого Королевства 31 января ничего не изменится, этот день навсегда войдёт в историю. Потому что именно в этот день произойдёт тот самый "брексит", разговоры о котором не прекращаются уже почти четыре года.

В полночь по среднеевропейскому времени британский флаг будет опущен с флагштока у официальных зданий Европейского союза в Брюсселе.

Для многих британцев этот день принесёт долгожданное облегчение:

– Я доволен, пора уже. Мы ждали этого дня дольше, чем следовало.

– Я рад, что мы получили свободу заключать экономические соглашения с разными странами, не будучи связаны законодательством ЕС. Я только надеюсь, что некоторое законодательство ЕС останется в силе у нас, потому что я беспокоюсь за права работников.

А накануне, чтобы отдать дань уважения британскому народу, муниципальные власти Брюсселя организовали праздничные мероприятия на исторической площади Гран-Плас. Здесь можно было увидеть актёров в костюмах Шерлока Холмса и доктора Ватсона, типично британскую красную телефонную будку. Статуя Писающего мальчика была одета в костюм, украшенный британским флагом.