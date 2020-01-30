Евродепутаты хотят регулировать искусственный интеллект

Дебаты об искусственном интеллекте в Европейском парламенте собрали полный зал. Депутаты и члены еврокомиссии попытались выработать позицию по вопросу регулирования новой отрасли таким образом, чтобы в полной мере реализовать её потенциал, но без вреда для граждан.

Мы должны обсуждать этот вопрос, проявляя осторожность. Некоторые типы искусственного интеллекта не представляют риска, но некоторые могут поставить перед вами вопросы жизни и смерти. Поэтому там, где есть риски, нужно быть осторожными, а во всех других случаях – только в путь. Маргрет Вестагер заместитель председателя Европейской комиссии

Технологии, основанные на искусственном интеллекте, уже успешно внедряются для выполнения таких функций как распознавание речи и перевод. Ожидается, что искусственный интеллект позволит создать новые лекарства.

Основная мысль, прозвучавшая во время обсуждение, это то, что технологии должны быть этичными, контролируемыми и прозрачными. Так чтобы мы знали не только решения, принятые с их помощью, но то, как они были приняты.

Если я хочу использовать искусственный интеллект для того, чтобы сократить потребление энергии центром обработки информации. Даже если это произойдёт непрозрачным и необъяснимым образом, мне будет всё равно, коль скоро потребление сократится. Я ведь не нарушу ничьи права. А вот если я буду использовать искусственный интеллект для того, чтобы решить, кто получит единственную доступную почку, это будет несколько более спорно. В этом случае нужно понимать механизм принятия решения. Андреа Ренда старший научный сотрудник Центра изучения европейской политики

Европейские депутаты высказались за создание простых, ясных и удобных правил правил для регулирования новых реалий.

Мы осознали, что на самом деле отсутствие регулирования это не очень хорошо, потому что оно порождает дополнительные проблемы, которые потом трудно распутать. Поэтому более разумно было бы обеспечить умное регулирование, чтобы сделать обязательной защиту личной информации, основных прав и демократии. Ева Кали греческий евродепутат, председатель комиссии по науке и технологиям

В конечном итоге все согласились с тем, что технологии нужно законодательно направить в нужное русло.

Джереми Уилкс, Euronews: «Пора наводить порядок в этой отрасли. Эту фразу можно было слышать на протяжении всех слушаний. Так как искусственный интеллект развивается стремительно, Брюсселю нужно тоже поторопиться».