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США

От "сделки века" палестинцы отказались, камнем преткновения стал Иерусалим

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 Елена Караева
От "сделки века" палестинцы отказались, камнем преткновения стал Иерусалим
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AP Photo, all rights reserved
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"Сделка века", предложенная Трампом руководству Израиля и Палестины, вызвала негодование властей этой государственной автономии и ее населения.

Как и 20 лет назад, во время переговоров в Кэмп-Дэвиде, которые вел тогдашний премьер еврейского государства Эхуд Барак с Ясиром Арафатом, основным камнем преткновения стал Иерусалим.

На этот раз Белый дом предложил сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Официальный Тель-Авив инициативу поддержал, палестинский лидер ее отверг.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что хочет сообщить "и Трампу, и Нетаньяху, что мы не собираемся торговаться по поводу Иерусалима и что наши права на него - тоже не предмет дискуссии и торга. Эта сделка никогда нами одобрена не будет".

Палестинцы посчитали, что в плане мирного урегулирования на Ближнем Востоке все преференции отданы Израилю.

Дональд Трамп же полагает, что положения "сделки века" ставят обе стороны конфликта в равное положение, и призвал всех с его идеями согласиться: "Мы призываем палестинцев встретить, наконец, вызов мирного сосуществования с Израилем".

И.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о своих чаяниях: "Я надеюсь, что Палестина примет этот план и начнет строить вместе с Израилем мирное и процветающее будущее".

AP Photo, dile, all rights reserved
Биньямин Нетаньяху хочет войти в историю, как человек, принесший мир на Ближний ВостокAP Photo, dile, all rights reserved

План Трампа также предусматривает сохранение имеющихся еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

AP Photo, all rights reserved
Второй пункт несогласия палестинцев - сохранение еврейских поселений в долине ИорданаAP Photo, all rights reserved

Об этом американский лидер сообщил, опубликовав в своем микроблоге новую карту Палестинского государства, предпослав к ней комментарий на арабском языке.

По мнению ООН, статус Иерусалима, как и его восточных и северных кварталов - части города, перешедшей под контроль Израиля в результате Шестидневной войны, - должен стать предметом переговоров.

AP Photo, file, all rights reserved
Восточный Иерусали перешел под контроль Израиля после Шестидневной войны, в память об этом событии в стране установлен праздник, который называется День ИерусалимаAP Photo, file, all rights reserved

Об этом сообщил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик:"Статус Иерусалима, как ООН не раз заявляла в прошлом, должен стать предметом переговоров между заинтересованными сторонами".

По мнению Вашингтона, рано или поздно палестинцы с этим планом урегулирования согласятся. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Но главный переговорщик с палестинской стороны Саиб Арекат заявил, что "США отказывают Палестине в независимости, международном праве и многостороннем подходе".

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