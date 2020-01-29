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Медики напоминают об опасности гриппа

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 Ирина Александрова
Медики напоминают об опасности гриппа
Авторское право
ASSOCIATED PRESS - LM Otero
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На фоне распространения нового типа коронавируса, медики напоминают населению о необходимости профилактики и опасности гриппа - острой вирусной инфекции.

Пик этого заболевания приходится в основном на зимние месяцы и длится с декабря по март. Грипп особенно тяжело переносят люди старше 65-ти лет, беременные женщины, дети младшего возраста и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, может быть весьма высокой. В частности, исследование 2017 года показало, что на глобальном уровне ежегодное число таких смертей может доходить до 650 000, в том числе до 72 000 в Европейском регионе.

Ежегодная вакцинация наиболее эффективный метод предупреждения гриппа и его осложнений. В связи с высокой изменчивостью вирусов гриппа ВОЗ обновляет рекомендации по составу вакцины против гриппа два раза в год.

Вместе с тем эксперты советуют следовать и простым правилам гигиены: регулярно мыть руки и держаться на расстоянии от больных людей. Ну, а если болезнь вас все-таки настигла, врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома.

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