Мигранты обвиняют полицию в применении чрезмерной силы

Стремящиеся в Евросоюз мигранты обвиняют венгерских правоохранителей в применении чрезмерной силы. Накануне на севере Сербии около 70 выходцев из стран Ближнего Востока попытались силой взять погранпост Рёске и перебраться в соседнюю страну. Пограничники были вынуждены сделать три предупредительных выстрела в воздух.

Венгерские власти расценили инцидент как "грубую и насильственную попытку" нарушения государственной границы.

В результате неудавшегося штурма КПП четыре человека задержаны. Некоторые получили ранения. У многих разбиты телефоны.

"Люди попытались пересечь границу, потому что их положение ужасно. Они больше не могут этого терпеть. Но венгерская полиция отреагировала очень жестко. Они били людей. Мой друг ранен, кто-то получил удары в грудь, по голове. Им плевать на права человека, вообще на все", - заявляет Муад, выходец из Марокко.

За последние месяцы популярность "балканского маршрута" у беженцев резко возросла. В конце октября полиция задерживала у южных границ Венгрии до 300 нелегалов в день, сегодня - по тысяче.