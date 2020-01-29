Съешь ещё этих мягких немецких чеков

Акция протеста по-кондитерски: французская булочная в Баварии предлагает посетителям съесть кассовый чек вместе с пирожным.

С 1-го января в Германии обязательно выдавать чек на любую покупку, даже если это сущая мелочь. Так Берлин намерен бороться с уклонением от налогов. Мелкие и средние предприниматели встретили закон с большим недовольством. Чек за единственную булочку и раньше-то никто брал, и теперь не берёт. А время обслуживания растёт, как и накладные расходы.

Людовик Жербуан, кондитер:

"Многие кондитеры выступили против этих мер. Во Франции мы обычно выходим на манифестации. Но тут мы решили протестовать по-своему и делать съедобные чеки: их люди точно возьмут с собой. Мне кажется, это подходящая форма протеста".

Чек выполнен из сахара и максимально точно повторяет настоящий талончик из кассового аппарата. К сожалению, законной силы этот шедевр кондитерского искусства всё равно не имеет, и километры термобумаги так и поступают прямиком из кассы в мусорное ведро.

По данным союза немецких предпринимателей, за год таким образом впустую будут тратить по два миллиона километров чековой ленты.