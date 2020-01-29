Коронавирус: клиническая картина

В Пекине число заболевших в результате заражения коронавирусом превысило 100 человек, эпидемия вышла за пределы Китая, наиболее пока затронутая страна - Таиланд.
Уровень распространения этого вируса за месяц превысил в КНР показатели вспышки атипичной пневмонии , или тяжелого респираторного синдрома, 17 лет назад, тогда количество зараженных не достигло и пяти с половиной тысяч человек. На Китай пришлась примерно половина летальных исходов от этого недуга.
Эпидемиологи и вирусологи сумели составить портрет группы риска, то есть как настоящих, так и, возможно, будущих заболевших в результате заражения коронавирусом.
В журнале "Ланцет" несколько дней назад был опубликован материал, который, помимо упоминания об истории и скорости распространения вируса, сообщил, что свыше двух третей "тяжелых" пациентов составляют мужчины трудоспособного возраста. Авторы подчеркивают, дополнительные факторы такого риска - недуги легких или проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Более трети заболевших потребовалось, в связи с затрудненным дыханием, помощь реаниматолога или пребывание в палате интенсивной терапии.
В не менее влиятельном журнале "Нейчер" специалисты подчеркивают - "имеющиеся данные позволяют предположить, что коронавирусом можно заразиться лишь в результате непосредственного контакта, но требуется опровергнуть, что заражение может произойти и в результате нахождения с носителем возбудителя болезни в одном помещении".
Сейчас в зоне карантина в Китае находятся 17 городов, включая Ухань, общее количество изолированного населения составляет свыше 50 миллионов человек.