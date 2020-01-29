Коронавирус: клиническая картина

В Пекине число заболевших в результате заражения коронавирусом превысило 100 человек, эпидемия вышла за пределы Китая, наиболее пока затронутая страна - Таиланд.

Уровень распространения этого вируса за месяц превысил в КНР показатели вспышки атипичной пневмонии , или тяжелого респираторного синдрома, 17 лет назад, тогда количество зараженных не достигло и пяти с половиной тысяч человек. На Китай пришлась примерно половина летальных исходов от этого недуга.

Эпидемиологи и вирусологи сумели составить портрет группы риска, то есть как настоящих, так и, возможно, будущих заболевших в результате заражения коронавирусом.

В журнале "Ланцет" несколько дней назад был опубликован материал, который, помимо упоминания об истории и скорости распространения вируса, сообщил, что свыше двух третей "тяжелых" пациентов составляют мужчины трудоспособного возраста. Авторы подчеркивают, дополнительные факторы такого риска - недуги легких или проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Более трети заболевших потребовалось, в связи с затрудненным дыханием, помощь реаниматолога или пребывание в палате интенсивной терапии.

В не менее влиятельном журнале "Нейчер" специалисты подчеркивают - "имеющиеся данные позволяют предположить, что коронавирусом можно заразиться лишь в результате непосредственного контакта, но требуется опровергнуть, что заражение может произойти и в результате нахождения с носителем возбудителя болезни в одном помещении".

What you need to know about the Wuhan coronavirus A new virus, originating from Wuhan in China, is quickly spreading across the country and around the world. This video highlights the key things you need to know about the outbreak and how science can help control it. The latest: https://go.nature.com/2NXGx2T Publiée par Nature sur Mardi 28 janvier 2020

Сейчас в зоне карантина в Китае находятся 17 городов, включая Ухань, общее количество изолированного населения составляет свыше 50 миллионов человек.