Иностранных граждан эвакуируют из Ухани

Иностранные авиакомпании отменяют регулярные рейсы в Китай, всё больше государств рекомендуют своим гражданам не ездить туда без необходимости из-за вспышки коронавируса. Некоторые страны перестали пускать к себе китайских туристов, а туристы, находящиеся в Китае, стремятся как можно скорее вернуться на родину.

Но некоторые иностранцы, как, например, главврач больницы International SOS, француз Филипп Кляйн, готовы остаться в Ухани несмотря не на что:

«Это никакой не героизм, а продуманное поведение. Это моя работа. Я останусь до тех пор, пока здесь есть французы. Но французы всегда будут в Ухани. Поэтому, конечно, я останусь, так как здесь я полезнее, чем во Франции».

Франция обратилась к Европейской комиссии с просьбой оказать содействие скорейшей репатриации французов. ЕС, по словам еврокомиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича, согласился взять на себя часть расходов на организацию чартерных авиарейсов:

«Французские власти находятся в постоянном контакте с китайскими властями, чтобы выработать оперативный план для осуществления запланированных полётов. Важно понимать в этом контексте, что с учётом обстоятельств, это сложная операция, требующая время и терпение».

Вирус уханьского коронавируса уже был выявлен у пациентов в 11 странах Азии, в Австралии, Канаде, США, а также в трёх странах Евросоюза: Франции, Германии и Финляндии.

В других странах тщательно обследует всех людей, недавно прибывших из Китая и испытывающих недомогание. В клинике польского города Лодзь с понедельника госпитализирована женщина с подозрением на вирус, но её диагноз пока не подтверждён.