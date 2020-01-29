В поисках вакцины: ученые вырастили новый коронавирус

Ученые мельбурнского Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти успешно вырастили в лаборатории новый коронавирус. Исследователи уверены, это поможет в выявлении случаев заражения в Австралии и международной борьбе с эпидемией. Предполагается, что в скором времени диагностировать заболевание можно будет уже на ранней стадии до появления симптомов. Образец передадут Всемирной организации здравоохранения.

"В дополнение к молекулярным методам получения вакцин и лекарств, у нас появляется возможность использовать этот вирус при проведении экспертиз для выяснения, насколько вакцины, лекарства эффективны. Мы попытаемся и создать тест первого поколения на антитела", - отмечает Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Ранее власти Китая опубликовали геномную последовательность вируса. На создание вакцины уйдет еще несколько недель, уверены местные ученые.

"На ее разработку нужно время. Идет процесс выращивания штамма вируса на культуре клеток. Это может занять месяц. Затем около двух недель потребуется на проведение проверок. Еще как минимум полтора месяца - на выдачу официального разрешения на использование вакцины", - говорит Ли Ланьцзюань, эпидемиолог.

При этом, по данным ВОЗ, новые случаи международного завоза инфекции могут произойти в ближайшее время в любой точке мира. В России подтвержденных случаев заражения пока не было. Россельхознадзор и Роспотребнадзор усилили контроль за продукцией, поступающей из стран, где коронавирус распространяется.