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Китай

Эвакуация иностранцев из Китая началась

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 Кнарик Хачатрян
Эвакуация иностранцев из Китая началась
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Quelle: NHK
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Первый самолёт с японскими гражданами, эвакуированными из китайской Ухани, приземлился в токийском аэропорту Ханэда. Обследование на борту явных симптомов заражения новым коронавирусом не выявило, но четверо пассажиров были госпитализированы с кашлем и высокой температурой.

США возвращают домой 240 американцев. Первым из двух рейсов, организованных Францией, в Европу вернутся 250 французов и 100 граждан других стран ЕС.

От пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае скончались уже более 130 человек; число заражённых приближается к 6 тысячам. 8 случаев заболевания зарегистрированы в Европе - 4 в ФРГ, в Баварии и 4 во Франции. Четверо пациентов в Германии заразились от побывавших недавно на их предприятии китайских коллег.

"Мы надеемся, что если мы будем быстро выявлять заражение и лечить все подозрительные случаи, то сможем бороться с этой болезнью и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в Германии", - заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

Пекин одобрил решение Всемирной Организации здравоохранения направить в КНР международных экспертов, которые помогут исследовать вирус. Международная чрезвычайная ситуация в Китае пока не объявлена, но режим чрезвычайной национальной ситуации держится. Первыми жертвами коронавируса стали в основном люди, имевшие ранее респираторные проблемы, а также пожилые.

В строящейся рекордными темпами новой инфекционной больнице "Хошэньшань" в Ухани уже оборудованы первые палаты. Планируется, что она вступит в строй 2 февраля и сможет принять до 1000 человек.

"Собраны все 1000 комплектов мобильных блоков , и 470 уже доставлены. Всё идёт по плану, без задержки", - говорит один из строителей.

Начато строительство и второй специализированной больницы "Лэйшэньшань" на 1600 мест.

А рабочие предприятий, производящих медицинское оборудование, защитные маски и перчатки, отменили для себя празднование китайского лунного Нового года и массово работают сверхурочно, чтобы обеспечить поставки для удовлетворения растущего спроса, вызванного кризисом.

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