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мир

В Бразилии растет число жертв наводнений и оползней

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 Ирина Александрова
В Бразилии растет число жертв наводнений и оползней
Авторское право
AFP
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Жертвами непогоды на юго-востоке Бразилии стали по меньшей мере 63 человека. Наибольшие людские потери зарегистрированы в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в более чем ста муниципалитетах. Из-за угрозы паводков и оползней из своих домов были эвакуированы порядка 29 тысяч жителей. Более 4 тысяч остаются без крова.

В соседнем штате Эспириту-Санту, где дожди начались в конце позапрошлой недели, погибли 9 человек. Покинуть свои дома были вынуждены 13 тысяч жителей. По оценкам губернатора штата на восстановление после паводка потребуется порядка 500 миллионов реалов (около 125 миллионов долларов).

Прогнозы синоптиков неутешительны. В ближайшие дни так же ожидаются обильные осадки. Опасность новых оползней сохраняется.

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Дополнительные источники • AFP, TASS

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