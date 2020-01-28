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Украина

Зеленский возложил на СССР вину за развязывание Второй мировой войны

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 Марика Димитриади
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский   -  
Авторское право
AP
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Владимир Зеленский возложил на СССР вину за развязывание Второй мировой войны. По словам украинского президента, Советский Союз несет ответственность наравне с нацистской Германией. Такое заявление он сделал, находясь с официальным визитом в Варшаве.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил президент Украины.

27 января Зеленский принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщины освобождения Освенцима. Затронув эту тему, президент вспомнил украинцев, участвовавших в операции, но не сказал ни слова ни о Советском Союзе, ни о Красной Армии.

Слова Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

"В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами".

Исторической спор о роли СССР в развязывании Второй мировой войны разгорелся в последний месяц с новой силой. Москва и Варшава обвиняют друг друга в сговоре с Гитлером.

Во время Большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что "Польша сделала всё для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на это ответил, что "без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые советский генсек поставлял Гитлеру, немецкая махина не завоевала бы Европу".

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