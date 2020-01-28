Дональд Трамп представил "сделку века"

Президент США Дональд Трамп обнародовал главные тезисы своего плана по урегулированию палестино-израильской проблемы, анонсированного ещё в конце 2017 г. как "сделка века". План предполагает США и Израилем государственности Палестины, чья территория увеличится вдвое, при условии отказа от терроризма. Иерусалим же будет признан единой и неделимой столицей Израиля.

Мой план предлагает выигрышное решение для обеих сторон, реалистичный способ создания палестинской государственности без риска для безопасности Израиля. Сегодня Израиль делает огромный шаг в сторону мира. Дональд Трамп президент США

План был обнародован в присутствии и с одобрения премьер-министра Израился Биньямина Нетаньяху и его политического соперника Бени Ганца. Представителей Палестины в зале не было. Президент Трамп обратился к президенту Махмуду Аббасу заочно:

«Президент Аббас, я хочу, чтобы вы знали, что, если вы встанете на путь мира, Америка и многие другие страны окажут вам всевозможную помощь, и мы останемся с вами на всех этапах этого пути».

Демаркацией границы между Израилем и Палестиной будет заниматься совместная американо-израильская комиссия. Трамп дал понять, что столица палестинского государства, возможно, будет располагаться в восточном Иерусалиме.