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США

Дональд Трамп представил "сделку века"

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 Юрий Смирнов
Дональд Трамп представил "сделку века"
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Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. - Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп обнародовал главные тезисы своего плана по урегулированию палестино-израильской проблемы, анонсированного ещё в конце 2017 г. как "сделка века". План предполагает США и Израилем государственности Палестины, чья территория увеличится вдвое, при условии отказа от терроризма. Иерусалим же будет признан единой и неделимой столицей Израиля.

Мой план предлагает выигрышное решение для обеих сторон, реалистичный способ создания палестинской государственности без риска для безопасности Израиля. Сегодня Израиль делает огромный шаг в сторону мира.
Дональд Трамп
президент США

План был обнародован в присутствии и с одобрения премьер-министра Израился Биньямина Нетаньяху и его политического соперника Бени Ганца. Представителей Палестины в зале не было. Президент Трамп обратился к президенту Махмуду Аббасу заочно:

«Президент Аббас, я хочу, чтобы вы знали, что, если вы встанете на путь мира, Америка и многие другие страны окажут вам всевозможную помощь, и мы останемся с вами на всех этапах этого пути».

Демаркацией границы между Израилем и Палестиной будет заниматься совместная американо-израильская комиссия. Трамп дал понять, что столица палестинского государства, возможно, будет располагаться в восточном Иерусалиме.

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