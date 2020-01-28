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США

Новый план урегулирования на Ближнем Востоке: Израиль согласен, Палестина - нет

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 Елена Караева
Новый план урегулирования на Ближнем Востоке: Израиль согласен, Палестина - нет
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Во вторник в шесть вечера по центрально-европейскому времени Трамп раскроет детали плана ближневосточного урегулирования, который некоторые СМИ, как указывает "Интерфакс", уже успели назвать "сделкой века".

Американский лидер уже обсудил детали плана с и.о. премьера Израиля Нетаньяху и основным политическим оппонентом последнего, Бенни Ганцем.

Перед переговорами в Белом доме с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп сообщил следующее: _"Этот план сыграет, как я думаю, важную роль в создании устойчивого мира на Ближнем Востоке. Где бы я не оказывался, мне все везде говорят, что израильтяне и палестинцы должны заключить мир, чтобы снизить напряженность в этом регионе. Думаю, что наши идеи сыграют свою роль, но нам требуется, чтобы и другие участники процесса с ними согласились".
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Debbie Hill/UPI
Зятя Трампа, и по совместительству - его советника, Джареда Кушнера называют главным архитектором плана США по урегулированию на Ближнем ВостокеDebbie Hill/UPIDEBBIE HILL

Палестинская сторона, по ряду сообщений, не пожелала обсуждать детали плана, как в очном порядке - не приехав в Вашингтон, так и в заочном - отказавшись от разговора с Белым домом.

AP Photo, all rights reserved
Основной пункт несогласия - расширение израильских поселений в долине реки ИорданAP Photo, all rights reserved

Палестинцы полагают, что в плане будет содержаться благожелательное отношение к дальнейшему строительству израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

До этого Трамп признал в качестве столицы еврейского государства Иерусалим, объявив о переносе туда американского посольства.

Палестинские власти прямо говорят, что Трамп намеренно выбрал время, чтобы отвлечь внимание от проходящего в Сенате в рамках импичмента судебного процесса.

Это отдельно подчеркнул и премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе: "Этот план создан с единственной целью - дать преференции Израилю и спасти Нетаньяху от тюрьмы, а самого Трампа - от импичмента. Это никакое не ближневосточное урегулирование, а акт самозащиты".

Нынешний план предусматривает новые финансовые влияния в палестинские территории, речь идет о 50 млрд долларов.

Россия, также активно действующая в регионе, сообщила, что что инициатива США не принимает во внимание "двухгосударственное решение проблемы".

AP Photo, all rights reserved
Палестина на всех переговорах настаивает на возвращении ей восточного Иерусалима, США признали этот город столицей ИзраиляAP Photo, all rights reserved

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