Во вторник в шесть вечера по центрально-европейскому времени Трамп раскроет детали плана ближневосточного урегулирования, который некоторые СМИ, как указывает "Интерфакс", уже успели назвать "сделкой века".

Американский лидер уже обсудил детали плана с и.о. премьера Израиля Нетаньяху и основным политическим оппонентом последнего, Бенни Ганцем.

Перед переговорами в Белом доме с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп сообщил следующее: _"Этот план сыграет, как я думаю, важную роль в создании устойчивого мира на Ближнем Востоке. Где бы я не оказывался, мне все везде говорят, что израильтяне и палестинцы должны заключить мир, чтобы снизить напряженность в этом регионе. Думаю, что наши идеи сыграют свою роль, но нам требуется, чтобы и другие участники процесса с ними согласились".

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Зятя Трампа, и по совместительству - его советника, Джареда Кушнера называют главным архитектором плана США по урегулированию на Ближнем Востоке Debbie Hill/UPI DEBBIE HILL

Палестинская сторона, по ряду сообщений, не пожелала обсуждать детали плана, как в очном порядке - не приехав в Вашингтон, так и в заочном - отказавшись от разговора с Белым домом.

Основной пункт несогласия - расширение израильских поселений в долине реки Иордан AP Photo, all rights reserved

Палестинцы полагают, что в плане будет содержаться благожелательное отношение к дальнейшему строительству израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

До этого Трамп признал в качестве столицы еврейского государства Иерусалим, объявив о переносе туда американского посольства.

Палестинские власти прямо говорят, что Трамп намеренно выбрал время, чтобы отвлечь внимание от проходящего в Сенате в рамках импичмента судебного процесса.

Это отдельно подчеркнул и премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе: "Этот план создан с единственной целью - дать преференции Израилю и спасти Нетаньяху от тюрьмы, а самого Трампа - от импичмента. Это никакое не ближневосточное урегулирование, а акт самозащиты".

Нынешний план предусматривает новые финансовые влияния в палестинские территории, речь идет о 50 млрд долларов.

Россия, также активно действующая в регионе, сообщила, что что инициатива США не принимает во внимание "двухгосударственное решение проблемы".