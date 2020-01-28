Магическое искусство Сальвадора Дали

"Сальвадор Дали. Магическое искусство" — в московском "Манеже" открылась выставка, на которой собраны 188 произведений гения сюрреализма: живопись, рисунки, акварели и гравюры. В России экспозиция такого масштаба оригинальных работ испанского художника проходит впервые. Посетители смогут узнать и секреты Дали.

Во всех его гримёрных, во всех его домах лежали целые упаковки с недлинными, состриженными с затылка волосами. И он каждый день брал эти волосы и наращивал свои усы специальным воском до того размера, который он считал наиболее подходящим для сегодняшнего выхода в свет Владимир Воронченко директор "Музея Фаберже", председатель правления "Связь времен"

Здесь представлен весь творческий путь — и юношеские, проникнутые импрессионизмом пейзажи 1910-х годов, и последние абстрактные холсты 1980-х годов.

"Это изумительно важно, что можно видеть так много разного Дали, довольно много редких работ, много графики, которую увидеть трудно", — говорит директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Мариной Лошак.

Россияне впервые увидят, в частности, полотно "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941 г.)

"Для тех, кто это любит и пытается понять — вот этот талант безумца — это уникальная возможность", — уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Живопись дополняют рисунки, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали" и продлится до 25 марта.