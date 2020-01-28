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Франция

"Короли моды" проедут по Ницце

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 Мария Горковская
"Короли моды" проедут по Ницце
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AFP
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Совсем скоро по улицам Ниццы проедут Коко Шанель, Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье. Город на Лазурном берегу готовится к традиционному карнавалу. В этом году центральное шествие фестиваля будет посвящено "королям моды". Главные герои - 18 гигантских кукол из папье-маше - почти готовы.

"Основа для персонажей была создана при помощи специальной машины прошлой ночью. Мне лишь остается нанести последние штрихи, приложить свою руку, поработать над тем, что не успела или не смогла сделать техника", - говорит скульптор Жерар Артюфель.

Перед публикой куклы появятся на украшенных цветами платформах.

"В среднем на создание одной из них мы тратим от 400 до 600 часов. Ведь они должны быть совершенно разными", - отмечает участник карнавала Седрик Пиньатаро.

Взглянуть на главных персонажей истории моды - ее знаменитых творцов и неизменных почитателей - намерены около 200 тысяч гостей Ниццы. Карнавал пройдет с 15 по 29 февраля.

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