В Лос-Анджелесе появилось огромное граффити с изображением баскетболиста Кобе Брайанта и его дочери Джианны. Частный вертолёт с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь легенды НБА. Джианна обожала баскетбол и хотела стать профессиональной спортсменкой. Они летели в спортивную академию Mamba, где Джианна должна была принять участие в турнире. В районе Staples Center Лос-Анджелеса, где расположена штаб-квартира команды "Лос-Анджелес Лейкерс", собрались тысячи поклонников Кобе Брайанта. Они приносят цветы и свечи.