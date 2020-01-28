Мигранты взыли штурмом погранпереход между Сербией и Венгрией

На севере Сербии большая группа мигрантов с Ближнего Востока предприняла попытку прорваться через границу и попасть на территорию Венгрии. Инцидент произошел у пограничного перехода Хоргош 2 - Реске 2.

Несколько десятков мужчин буквально устроили штурм КПП и сломали металлическое заграждение. Подоспевшие на место венгерские пограничники были вынуждены сделать несколько выстрелов в воздух, чтобы остановить людей.

"Предпринявшие штурм мигранты не отреагировали на устное предупреждение, поэтому сотрудники пограничного перехода были вынуждены открыть предупредительный огонь. Всего было сделано 3 выстрела. В результате инцидента было задержано несколько человек, - заявил представитель МВД Венгрии.

Это уже не первый инцидент на границе Сербии и Венгрии. Через эти страны пролегает так называемый "балканский маршрут", которым следуют многие мигранты, пытающиеся попасть с юга в Западную Европу.

В ноябре минувшего года венгерские пограничники даже обнаружили два тоннеля, через которые мигранты могли скрытно попасть из одной страны в другую.