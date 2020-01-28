Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

"Мишлен" наградил тремя звездами парижский ресторан японца

Комментарии
 Мария Горковская
"Мишлен" наградил тремя звездами парижский ресторан японца
Авторское право
AP Photo/Christophe Ena
Размер текста Aa Aa

"Мишлен" раздал свои звезды. В самом известном и авторитетном кулинарном рейтинге в мире отныне значатся 628 ресторанов. В знаменитом "Красном гиде" появились почти полсотни "хороших", 11 "отличных" и 3 "великолепных" заведения. Главная сенсация - присуждение "третьей звезды" парижскому ресторану Kei Кея Кобаяши из Нагано. Впервые высшую оценку "Мишлен" во Франции получает японский шеф-повар.

"Я горд. Я иностранец. Но вы принимаете нас. Сегодня во Франции немало японцев, мы нашли здесь свое место. И за это я вам благодарен. Спасибо, Франция!" - говорит шеф-повар Кей Кобаяши.

Другая новость, которую сегодня обсуждают любители высокой кухни, менее радостная. Третьей звезды лишился ресторан Поля Бокюза, скончавшегося два года назад.

"Личность самого шеф-повара, выбор продуктов, мастерство приготовления, гармония вкусов, и, наконец, постоянство качества" - вот те критерии, на которые опираются инспекторы при вынесении своего вердикта, отмечает глава издательской группы Michelin Гвендаль Пулленек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.