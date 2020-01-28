Huawei будет участвовать в запуске 5G в Великобритании

Китайской Huawei разрешат участвовать в запуске пятого поколения мобильной связи 5G в Великобритании, но вклад корпорации будет ограниченным до 35%. Компании запретят работать над вопросами, связанными с обеспечением безопасности сети. Ее сотрудники не будут иметь доступа к данным о местоположении ядерных объектов и военных баз страны. Зато Huawei получит разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G.

По сообщениям телеканала Sky News, такое решение принял бриатнский премьер-министр Борис Джонсон.

Местные СМИ не раз предрекли, что в случае подобного развития событий, отношения Лондона и Вашингтона могут серьезно осложниться. Дональд Трамп предупреждал Джонсона, что контракт с Huawei создаст угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства. Правительства некоторых западных стран подозревают корпорацию в шпионаже за своими клиентами в пользу Пекина. Руководство компании все эти обвинения отвергает.

Ранее Соединенные Штаты внесли компанию в "черный список" и запретили правительственным ведомствам использовать ее оборудование. Такому примеру последовали Австралия и Япония. Правда, впоследствии генеральная лицензия Huawei в США трижды продлевалась.

По итогам 2019 года, компания опередила Samsung по продажам смартфонов и планирует удерживать годичный рост в рамках 50% и более.

Предполагается, что запуск 5G приведет к увеличению скорости передачи данных как минимум в 10 раз.