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Россия

Веселые ежики: в Москве работает кафе "Ежеминутка"

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 Елена Караева
Веселые ежики: в Москве работает кафе "Ежеминутка"
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AP
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Название московского кафе "Ежеминутка" - первого столичного заведения, в котором живут ежи - точно соответствует тому, что получают его посетители.

Тут платят именно за там проведенное время, а не за ассортимент.

Желающим пообщаться с ежами раздают специальные подносы, в которых постелены мягкие пеленки, так общаться с животными удобнее.

По словам менеджера "Ежеминутки" Татьяны Денегиной, "все ежики - очень разные, у каждого - своя индивидуальность, свой характер, их очень легко отличить друг от друга".

AP Photo, file, all rights reserved

Ежиков можно гладить и брать на руки. Детям помогают правильно держать животных, самое опасное для ежа - это если его уронить.

AP Photo, Steven Senne, all rights reserved
Ежей нужно уметь правильно держать, для этих животных падение даже с небольшой высоты грозит гибельюAP Photo, Steven Senne, all rights reserved

Ежей кормят сверчками, червячками и специальным кормом. У ежей есть выходные дни и тихий час. А если животное захандрило, его обязательно навестит ветеринар.

AP Photo, file, all rights reserved
Ежей кафе кормят специльным кормом и следят за их состоянием ежедневноAP Photo, file, all rights reserved

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