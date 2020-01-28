Коронавирус: первый диагноз в Германии

В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым китайским коронавирусом. Заражение выявлено у 33-летнего мужчины из баварского района Штарнберг. Выяснилось, что заразился он от своей коллегии, гражданки Китая, которая несколько недель назад приезжала на курсы повышения квалификации в компании по производству автокомплектующих. Коронавирус у нее был диагностирован, когда она вернулась на родину, во время поездки в Германию у нее еще не было симптомов заболевания. Риск распространения вируса в Баварии считается в настоящее время незначительным.

Министр здравоохранения Баварии Мелани Гумл сообщила: "Пациент находится в хорошем состоянии, врачи за ним наблюдают и он изолирован в госпитале в Мюнхене. Мы сейчас пытаемся найти всех , кто контактировал с зараженными, в первую очередь, это ближайшее окружение и сотрудники компании". В связи с этим под наблюдением врачей находятся около 40 человек.

Между тем власти Франции, где подтвержедны три случая заболевания, готовятся эвакуировать из Китая всех французских граждан, желающих вернуться на родину. По оценкам властей, речь идет о 500-1000 человек. Первый самолет приземлится в Ухани в четверг. Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила:

"Мы сейчас формируем команду медиков, которые полетят на этом самолете. Наша цель —установить на месте, есть ли среди наших соотечественников больные люди, чтобы оказать им соответствующую помощь и предоставить транспорт, и чтобы больные и здоровые не летели вместе". Во Франции граждане без симптомов заболевания проведут в изоляции 14 дней.

Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране наступит через семь-десять дней, но эпидемия не достигнет широких масштабов.

По официальным данным, число заразившихся в КНР превысило 4600 человек, скончались 106 жителей.

Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа 31 декабря. Организация пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.