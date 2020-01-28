В Беларуси раскручивается "сахарное дело"

В Беларуси за последние несколько дней пропали директора всех четырех сахарных заводов страны, передает национальный новостной портал Tut.by. Как отмечается, это может быть связано с расследованием дела о коррупции в данной отрасли.

Сообщается, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но рейс Минск-Мюнхен развернули в районе польского Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. Кроме того, в субботу на комбинате прошел обыск, кабинет директора опечатали.

В понедельник 27 января выяснилось, что: в пятницу "улетел в отпуск" и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник. Ряд местных СМИ сообщают, что Прудника сняли с того же рейса, что и Криштаповича. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.

С рабочего места также пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. "В Минск уехал" и Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе. Во вторник на работе он не появился. На вопрос журналистов, где Дмитрий Владимирович, в приемной ответили, что "не могут ничего сказать". В понедельник, передает Tut.by, наручники надели и на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода, якобы по подозрению в получении взятки. На самом предприятии информацию не подтверждают.

Источники Tut.by уточнили, что "сахарное дело" (как его окрестили журналисты) расследует Комитет государственной безопасности Белоруссии. На данный момент правоохранительные органы ситуацию никак не комментируют.

Фигурантом "сахарного дела", сообщает Tut.by, стал и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Журналисты портала попытались с ним связаться в понедельник и во вторник, но на рабочем месте он так и не появился.

На вторник по "сахарному делу" задержаны уже 11 человек, передает Tut.by.