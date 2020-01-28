Авиастроительная корпорация Airbus объявила, что ей удалось достигнуть принципиальной договоренности с властями Франции, Великобритании и США, касающейся расследований в отношении европейского авиаконцерна. Теперь сделки должны быть подтверждены соответствующими ведомствами.

"Эти соглашения заключены в контексте расследований по обвинениям во взяточничестве и коррупции, а также в соответствии с Правилами США о международной торговле оружием", - указывается в заявлении компании. Детали не раскрываются, однако аналитики полагают, что Airbus может выплатить штрафы на общую сумму превышающую три миллиарда евро.

Дела о коррупции, которые длятся уже несколько лет, в основном касаются использования корпорацией посредников или консультантов при заключении гражданских и военных контрактов, о которых необходимо было уведомить государственные агентства, предоставляющие госгарантии.