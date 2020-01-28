Махмуд Аббас: "Тысячу раз нет"!

"Тысячу раз нет"! - таков официальный ответ президента частично признанного государства Палестина на план главы Белого дома по ближневосточному урегулированию.

Выступая в прямом эфире национального телевидения, Махмуд Аббас заявил, что единственный путь к миру - это создание палестинского государства в границах 1967 года.

"Я хотел бы сказать этому дуэту Трамп-Нетаньяху: Иерусалим не продается,

права палестинского народа на выставляются на продажу. Ваша тайная сделка не пройдет!" - сказал Аббас в частности.

Он сообщил о планах палестинского руководства обратиться в Международный уголовный суд. По его словам, "ни один палестинец не согласится", чтобы Иерусалим стал "неделимой" столицей еврейского государства, как то предлагает Дональд Трамп.

Махмуд Аббас добавил, что готов вести переговоры с Израилем, но только под патронатом "четверки" международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС). "Мы не примем Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке", добавил он.

"Твёрдую приверженность" согласованному и жизнеспособному решению ближневосточного конфликта путем создания двух государств подтвердил и Евросоюз.