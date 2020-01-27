Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Испания

Главу правительства Каталонии лишили депутатского мандата

Комментарии
 Ирина Александрова
Главу правительства Каталонии лишили депутатского мандата
Авторское право
ASSOCIATED PRESS - Emilio Morenatti
Размер текста Aa Aa

Президиум парламента Каталонии согласился лишить главу правительства региона Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании. Ранее решение ЦИК было признано законным Верховным судом.

Таким образом, политик не сможет принимать участие в голосованиях, но сохранит за собой пост главы женералитета Каталонии.

Согласно местному законодательству, глава исполнительной власти региона должен избираться из членов регионального парламента. Но в законе не уточняется, должен ли председатель быть депутатом в течение всего своего мандата, или достаточно того, что он обладал депутатским портфелем во время инаугурации. Соответственно, решение о прекращении срока его полномочий остается за парламентом Каталонии, который уже высказал поддержку в адрес Торры.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК и использованием сепаратистской символики на зданиях регионального правительства в преддверии всеобщих выборов в Испании. Они состоялись прошли весной прошлого года.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.