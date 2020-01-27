Главу правительства Каталонии лишили депутатского мандата

Президиум парламента Каталонии согласился лишить главу правительства региона Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании. Ранее решение ЦИК было признано законным Верховным судом.

Таким образом, политик не сможет принимать участие в голосованиях, но сохранит за собой пост главы женералитета Каталонии.

Согласно местному законодательству, глава исполнительной власти региона должен избираться из членов регионального парламента. Но в законе не уточняется, должен ли председатель быть депутатом в течение всего своего мандата, или достаточно того, что он обладал депутатским портфелем во время инаугурации. Соответственно, решение о прекращении срока его полномочий остается за парламентом Каталонии, который уже высказал поддержку в адрес Торры.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК и использованием сепаратистской символики на зданиях регионального правительства в преддверии всеобщих выборов в Испании. Они состоялись прошли весной прошлого года.