Глава правительства Словении ушел в отставку

В Словении в результате политического кризиса распалась правящая коалиция. Премьер-министр страны Марьян Шарец подал в отставку. Сам он объяснил свой шаг неспособностью проводить намеченные реформы из-за разногласий внутри коалиции. В этой связи Марьян Шарец призвал провести досрочные выборы в Словении.

"С нынешней ситуацией в парламенте я не могу претворять в жизнь реформы", - подчеркнул Шарец.

Он возглавил правительство в 2018 году. На тот момент ему было 40 лет и таким образом он стал самым молодым премьером в истории Словении. Шарец смог заручиться поддержкой левоцентристских партий, однако определяющего большинства в парламенте добиться ему так и не удалось.

Теперь, согласно конституции, в Словении должны пройти досрочные выборы. Как сообщил спикер парламента страны, они могут быть организованы уже в апреле. По данным соцопросов, партия Марьяна Шареца является одной из наиболее популярных. В этой связи отмечают наблюдатели, пойдя на роспуск правительства Шарец рассчитывает укрепить свои позиции и попытаться сформировать более управляемую коалицию.