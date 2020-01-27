Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

В России задержали японского журналиста по подозрению в сборе секретных данных

Комментарии
 Марика Димитриади
В России задержали японского журналиста по подозрению в сборе секретных данных
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Eugene Hoshiko
Размер текста Aa Aa

Во Владивостоке задержали японского журналиста. Его подозревают в сборе секретных данных о военном потенциале РФ на Дальнем Востоке. Сейчас мужчина уже покинул территорию России, получив официальное предостережение.

Как сообщается, японец был задержан еще в конце декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Также в МИД РФ вызвали советника-посланника японского диппредставительства для дачи объяснений. Дипломату вручили ноту протеста.

На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку. Его заподозрили в передаче секретных данных двум россиянам. В субботу посольство России в Японии выразило сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.