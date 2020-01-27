Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Китай из-за угрозы распространения нового коронавируса. При этом экстренно эвакуировать уже находящихся в КНР россиян власти пока не считают нужным.

В настоящее время в Поднебесной находятся около 6 тыс. российских туристов - главным образом на острове Хайнань. На материковой части их число невелико, сообщили в Ростуризме.

Тем временем, в Иркутске пятеро китайских студентов, вернувшихся с каникул, были госпитализированы с подозрением на коронавирус. В итоге подозрения не подтвердились - у них был диагностирован сезонный вирус гриппа А. Однако общежитие Байкальского государственного университета закрыли на карантин.

"Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой. После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы направлены в Новосибирск. Проведены все противоэпидемические мероприятия", - сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

По информации посольства России в Китае, в провинции Хубэй, в том числе в её административном центре Ухани, где объявлен карантин, находятся 140 россиян, половина из которых - студенты, проходящие обучение в местных вузах.