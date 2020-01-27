Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

Меркель ждёт Скопье и Тирану в ЕС

Комментарии
 Ирина Шелудкова
Меркель ждёт Скопье и Тирану в ЕС
Авторское право
AP Photo/Michael Sohn
Размер текста Aa Aa

Берлин будет добиваться того, чтобы Европейский совет в марте одобрил начало переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Она отметила: "Если посмотришь на карту, если знаешь геополитический контекст, то понимаешь, что хорошо, если однажды страны Западных Балкан станут членами ЕС".

Я хочу сказать от имени правительства ФРГ, что мы однозначно привержены европейской перспективе Албании и всех Западных Балкан. Мы хотим приблизить эти страны к ЕС, мы хотим, чтобы на предстоящем Европейском совете в марте был достигнут консенсус о начале переговоров о вступлении в ЕС с Албанией, а также с Северной Македонией. Обе страны достигли значительного прогресса в реформах
Ангела Меркель
канцлер ФРГ

О том, что Северная Македония и Албания выполнили необходимые условия для начала переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество в начале января заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит ЕС-Западные Балканы состоится в мае текущего года в Загребе.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.