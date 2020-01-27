"Память об Освенциме не должна умереть"

Польша будет и дальше передавать из поколения в поколение память о том, что происходило в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау. Об этом заявил в понедельник президент республики Анджей Дуда, выступая по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией лагеря смерти и Международного дня памяти жертв Холокоста.

"От имени Польши я имею честь вновь взять обязательство всегда хранить и защищать память о том, что здесь произошло, - сказал Дуда в частности. - Правда о Холокосте не должна умереть. Память об Освенциме должна сохраниться, чтобы подобное массовое истребление людей никогда больше не повторилось"...

Он пригласив всех людей доброй воли разделить это обязательство. Помимо представителей более 50 стран, монархов, глав государств и правительств, в церемонии приняли участие до 200 выживших узников лагеря.

"Меня до сих пор мучает вопрос: где был мир, который не мог этого не видеть, не мог не слышать, и который ничего не сделал, чтобы спасти тысячи жертв?" - заявила с трибуны Бат-Шева Даган. Она добавила, что считает необходимым вводить тему Холокоста в процессе воспитания детей как можно раньше.

Памятные мероприятия начались в понедельник утром с возложения цветов у "Стены смерти" в Аушвице, а завершились зажжением свечей у мемориального комплекса жертвам в Биркенау.