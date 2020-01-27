Черный день баскетбола и большого спорта: погиб Коби Брайант

Мир профессионального баскетбола и не только оплакивает трагическую гибель 41-летнего игрока, легенды "Лос-Анджелес лейкерс" Коби Брайанта.
В крушении вертолета погиб сам Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.
Как сообщил один из руководителей спасательной службы штата Калифорния Дэрил Осби, "сотрудники были немедленно отправлены на место аварии, они тут же приступили к поисковой операции, к сожалению, в крушении вертолета выживших нет, все находившиеся на борту погибли".
Игра Брайанта принесла ему и его команде не только пятикратное чемпионство НБА, как заметил Мэджик Джонсон, Брайант влиял не только на мужской, но и на женский баскетбол.
После окончания карьеры Брайант ушел из большого спорта, но не из баскетбола. Два года назад он участвовал в создании ленты, которая назвалась "Дорогой баскетбол", за нее он был удостоен Оскара в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".
Уход великого спортсмена оплакивают президенты, бывший и нынешний, Обама и Трамп, и простые болельщики.
Его гибель вызвала скорбь по всей Америке и за ее пределами.
К "Стейплс Сентер", где "Лейкерс" проводили свои домашние матчи, пришли тысячи тех, кто восхищался ишгрой Брайанта.
Один из них, Джонатан Кэпрэл заметил: "Это трагедия для всех нас, болельщиков "Лейкерс", мы пришли сюда, чтобы выразить скорбь и сочувствие всем, кто считает себя частью сообщества, семьи".