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мир

Черный день баскетбола и большого спорта: погиб Коби Брайант

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 Елена Караева
Черный день баскетбола и большого спорта: погиб Коби Брайант
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Michael Owen Baker
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Мир профессионального баскетбола и не только оплакивает трагическую гибель 41-летнего игрока, легенды "Лос-Анджелес лейкерс" Коби Брайанта.

В крушении вертолета погиб сам Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

AP Photo, file, all rights reserved
Коби Брайан во время одного из матчей, за несколько дней до гибелиAP Photo, file, all rights reserved

Как сообщил один из руководителей спасательной службы штата Калифорния Дэрил Осби, "сотрудники были немедленно отправлены на место аварии, они тут же приступили к поисковой операции, к сожалению, в крушении вертолета выживших нет, все находившиеся на борту погибли".

Игра Брайанта принесла ему и его команде не только пятикратное чемпионство НБА, как заметил Мэджик Джонсон, Брайант влиял не только на мужской, но и на женский баскетбол.

После окончания карьеры Брайант ушел из большого спорта, но не из баскетбола. Два года назад он участвовал в создании ленты, которая назвалась "Дорогой баскетбол", за нее он был удостоен Оскара в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Уход великого спортсмена оплакивают президенты, бывший и нынешний, Обама и Трамп, и простые болельщики.

Его гибель вызвала скорбь по всей Америке и за ее пределами.

К "Стейплс Сентер", где "Лейкерс" проводили свои домашние матчи, пришли тысячи тех, кто восхищался ишгрой Брайанта.

Один из них, Джонатан Кэпрэл заметил: "Это трагедия для всех нас, болельщиков "Лейкерс", мы пришли сюда, чтобы выразить скорбь и сочувствие всем, кто считает себя частью сообщества, семьи".

AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Коби Брайант с дочерью Джанной, она погибла вместе с отцом в крушении вертолетаAP Photo / Ringo H.W. ChiuRingo H.W. Chiu

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