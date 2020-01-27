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7 млн человек выстроились в "живую цепь" протяженностью 620 км в штате Керала на Малабарском берегу на юго-западе Индии. Протестующие выступают против новой редакции закона о гражданстве, которая уже получила официальное одобрение. Документ предусматривает упрощенное представление индийского гражданства немусульманам из ряда соседних стран - Пакистана, Афганистана, Бангладеш - в случае их притеснений на родине. По мнению манифестантов, закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Протест был организован Левым демократическим фронтом.

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