В Исландии ждут извержения вулкана

Вот уже неделю, как исландский город Гриндавик трясет. Магнитуда самой мощной серии подземных толчков составила 3,7. Более того, основание местной горы Торбьерн с каждым днем набухает на 3-4 миллиметра.

Специалисты Метеорологического института Исландии в понедельник заявили, что не исключают скорого извержения. Они решили установить в этой зоне измерительные приборы, чтобы в ближайшие дни внимательно следить за сейсмической активностью и точно определить ее происхождение.

Исландия находится на Срединно-Атлантическом хребте - области расхождения тектонических плит. Извержение потребует эвакуации без малого 5000 человек, включая жителей Гриндавика и многочисленных посетителей Голубой Лагуны - самого известного геотермального бассейна страны.

"Если бы сейсмическая деятельность была зафиксирована в высокогорье, мы, вероятно, не готовили бы такой широкомасштабный ответ, - говорит сотрудник департамента Гражданской обороны Рёгнавальдур Олафсон. - Но мы решили настроиться на худший сценарий".

Власти повысили уровень авиапредупреждения об опасности с "зеленого" до "желтого". Хотя специалисты считают, что катастрофы 2010 года, когда извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль парализовало воздушное сообщение Европы, ждать не следует.