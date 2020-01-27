Учёные раскрывают тайны уханьского коронавируса

Вирусологи всего мира изучают уханьский коронавирус для того, чтобы как можно скорее остановить его распространение, а в идеале получить вакцину. В первых рядах находятся китайские учёные, которые делятся полученной информацией со своими европейскими коллегами.

По словам Гао Фу, директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, точно установить генезис нового вируса пока не удалось:

«Мы тщательно мониторим происходящее, но из-за отличия коронавирусов от других вирусов мы пока не установили то, как произошла мутация этого вируса, изучая образцы, полученные из окружающей среды или от пациентов. Но, основываясь на принципах вирусологии, мы предполагаем, что этот вирус мог принять настоящую форму только в результате мутации».

Китайские учёные опубликовали подробное описание нового вируса в международном научном журнале. Французские микробиологи, работающие в Институте Пастера, также изучают образцы вируса, полученные от инфицированных людей.

«Мы берём образец и пытаемся вырастить новый вирус, – рассказывает директор отдела глобального здоровья Института Пастера Арно Фонтанэ. – Для этого мы помещаем его на клетки, которые подходят для его культивирования. Это утомительная работа, так как данный вирус растёт с большим трудом. Мы создаём для него оптимальные условия, чтобы через несколько месяцев получить жизнеспособный штамм этого вируса».

Получение жизнеспособного штамма позволит более подробно изучить его свойства, в частности установить в какой период он наиболее заразен. По последним данным, уханьский вирус менее смертоносен, чем коронавирус SARS, но более заразен, и возможно, передаётся от человека к человеку еще во время инкубационного периода, то есть до появления у заражённого симптомов заболевания.